Documentario su Renzo Piano in prima al Biografilm Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - 'Inside Renzo Piano Building Workshop', il documentario di Francesca Molteni, diretto da Claudia Adragna e Davide Fois, che segue il lavoro di uno degli studi di architettura più straordinari al mondo, sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Art & Musical del Biografilm Festival, l'11 giugno alle 15, al Cinema Lumière di Bologna.

Il Renzo Piano Building Workshop è un laboratorio/bottega all'italiana, un luogo dove si ricerca, si sperimenta, si produce collettivamente. Il carisma dell'architetto è bilanciato dall'attivismo del gruppo di lavoro. In quel "luogo" si crea e si discute, si elaborano modelli come ragionamenti fatti con le mani; perché, come dice Renzo Piano, "se una cosa non sta in piedi da sola, non vale la pena di sforzarsi di realizzarla". Si lavora in squadra, come in un cantiere, "un cantiere delle idee accanto al cantiere delle mani e al cantiere delle pietre".

Il documentario sulla figura e sul lavoro di uno degli architetti più importanti al mondo mette in scena il metodo Rpbw: cosa succede negli studi di Punta Nave a Genova e di Parigi, nei cantieri (in Europa, in Asia, in America) nelle riunioni di lavoro interne allo studio, nei colloqui con i consulenti e i committenti. Cinque i progetti scelti e seguiti per 18 mesi in diverse fasi di concezione e realizzazione: l'Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles, inaugurato nel 2021, cantiere ad alto contenuto rappresentativo (la fabbrica dell'immaginario); il Cern's Science Gateway a Ginevra, ancora in corso d'opera, cantiere ad alto contenuto comunitario (la fabbrica della scienza); l'Ecole Normale Supérieure di Parigi-Saclay, completata nel 2020, cantiere di ricerca in un grande parco ad alto contenuto educativo (la fabbrica della conoscenza); il Snf Thessaloniki General Hospital a Sparta, cantiere sostenibile ad alto contenuto umanitario (la fabbrica della salute); il Marunouchi Tokio Marine a Tokyo, cantiere tecnologico nel centro della città ad alto contenuto simbolico (la fabbrica del lavoro). Cinque luoghi diversi, tre continenti, cinque contesti sociali e ambientali che hanno poco in comune, tranne il metodo Rpbw. (ANSA).