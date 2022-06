Covid: 1.400 contagi in E-R, calano i ricoverati

Sono 1.441 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, in crescita rispetto agli ultimi giorni, su 12.600 tamponi eseguiti in 24 ore: si tratta di dati che comprendono anche il numero dei nuovi positivi di Parma rilevati lunedì 31 maggio che per un problema tecnico ieri non erano stati acquisiti a livello regionale. Prosegue intanto il calo dei ricoveri: nelle terapie intensive ci sono 28 pazienti (-3), nei reparti Covid 804 (-34). I casi attivi sono 19.115 (-160), il 95,6% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti sono 1.593 in più rispetto a ieri, i morti sono otto, dai 64 ai 94 anni.