Ligabue, anche Pelù sul palco di Campovolo

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Dopo Gazzelle, Eugenio Finardi e Elisa, anche Piero Pelù sarà tra gli ospiti che condivideranno il palco con Luciano Ligabue all'evento "30 anni in un (nuovo) giorno".

L'evento in data unica, sold out con 103.000 biglietti venduti, si terrà sabato 4 giugno e inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). (ANSA).