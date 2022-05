Fiere: l'Esercito italiano in vetrina al Rimini Wellness

L'Esercito Italiano rinnova anche quest'anno la sua partecipazione a 'Rimini Wellness', il salone internazionale del fitness, benessere e sport, che si terrà dal 2 al 5 giugno nei padiglioni della Fiera di Rimini.

Lo stand dell'Esercito Italiano offrirà la possibilità a tutti i visitatori di cimentarsi in un percorso di 'military fitness' appositamente realizzato con l'impiego di ostacoli artificiali, lungo il quale istruttori della Brigata Paracadutisti 'Folgore' guideranno i partecipanti nell'esecuzione di un allenamento funzionale ad alta intensità, finalizzato ad aumentare sia la forza sia la resistenza, mediante l'esecuzione di esercizi ginnici tipici dell'addestramento tattico operativo.

Gli istruttori di roccia delle Truppe Alpine consentiranno poi agli ospiti di utilizzare la parete artificiale di arrampicata di circa sette metri, allestita per l'occasione.

L'arrampicata su parete artificiale è, infatti, il luogo principale di allenamento, in tutta sicurezza, per chi approccia a questa disciplina. Confermata nello stand istituzionale anche la presenza di Radio Esercito, la web radio della Forza Armata, nata nel giugno 2019 all'interno degli studi del 28/o Reggimento Comunicazioni Operative 'Pavia' di Pesaro.

In una area espositiva coordinata dal Comando Militare Esercito (Cme) 'Emilia-Romagna', si illustrano alcune delle più significative capacità dei soldati e si forniscono ai visitatori informazioni sulle possibilità di carriera nell'Esercito Italiano come Volontario in Ferma Prefissata (Vfp1) e sui concorsi per l'accesso alle Scuole Militari 'Nunziatella' di Napoli e 'Teuliè' di Milano, l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Sottufficiali di Viterbo. (ANSA).