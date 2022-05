Biografilm Festival dal 10 giugno, tra ospiti Grossman e Ardant

Il Biografilm Festival, in programma a Bologna dal 10 al 20 giugno e online su MyMovies dal 12 al 22 giugno, festeggia la diciottesima edizione confrontandosi con il mondo: "Siamo un Festival - ha spiegato alla presentazione il presidente Massimo Mezzetti - che sta dalla parte dei diritti civili, contro ogni tipo di violenza e dunque contro le tutte le guerre".

La manifestazione, che si aprirà col documentario The Princess di Ed Perkins, a venticinque anni dalla morte di Lady Diana, propone riflessioni sulla cultura della violenza, parla dei diritti lgbtqia+, approfondendo il legame tra cinema e scrittori con storie di sport come veicolo di socialità. I film in programma nelle varie sezioni sono novanta, dal Concorso Internazionale alla sezione competitiva Biografilm Italia con il meglio dei documentari inediti italiani. E poi Europa oltre i confini, la sezione competitiva che racchiude film di finzione europei, con una apertura verso il mondo intero.

Contemporary Lives offre, come di consueto, sguardi illuminanti sull'attualità. Torna anche la sezione Biografilm Art & Music e tre omaggi: il ricordo di Gianni Celati poeta del documentario, una Maratona Ancarani con le opere del videoartista e regista italiano e Cousins: viaggi nel grande cinema dedicata al regista nordirlandese.

I Celebration of Lives Awards, i premi che Biografilm Festival assegna ai grandi narratori del nostro tempo, vanno all'attrice Alba Rohrwacher, al produttore Jeremy Thomas e ai registi Diana El Jeiroudi e Orwa Nyrabia. Trasversalmente nelle varie sezioni, è presente una riflessione sul tema della guerra: dall'Ucraina alla Siria, dalla Libia a Gaza, tante storie personali si intrecciano con prospettive più ampie mostrando gli effetti deleteri di una cultura dell'odio e della violenza. Due presenze importanti sono quelle dello scrittore David Grossman a Bologna il 18 giugno e di Fanny Ardant, il 20, protagonista del film I giovani amanti.

Non mancheranno i progetti formativi che coinvolgeranno 70 studenti dell'Istituto Aldini, e gli ospiti del carcere minorile del Pratello. (ANSA).