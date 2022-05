Bimbo di un anno grave dopo caduta dall'alto nel Modenese

Un bambino di 13 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta dall'alto avvenuta a Soliera, in provincia di Modena, intorno alle dieci del mattino. Il bambino sarebbe caduto da un'altezza di tre metri, anche se per il momento non emerge alcun particolare sulla dinamica di quanto sarebbe avvenuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di Modena. Ad accorgersi del bimbo a terra sarebbe stato un vicino di casa, pare che il minore al momento dell'accaduto si trovasse nell'abitazione insieme a una baby sitter. (ANSA).