Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp al Festival Angelica

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - L'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp è protagonista del prossimo appuntamento di AngelicA Festival, in programma l'1 giugno alle 20.30 al Teatro San Leonardo di Bologna, dove presenterà i brani del suo quinto album 'We're ok. But we're lost anyway'.

L'orchestra di Ginevra è stata fondata nel 2006 e rappresenta uno "spazio di compenetrazione sonora" oltre i generi, i confini e le etichette: uno scatenato ensemble di 12 musicisti che, seguendo l'immaginario del loro leader Vincent Bertholet, attraversano free jazz, post-punk, i poliritmi dell'high life africana, echi di minimalismo, rimandi alle fanfare di New Orleans, miscele sinfoniche e pop vellutato, fino a trascenderne il succo e la territorialità. Ad AngelicA, l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp presenterà i brani del suo acclamato album in un concerto che si annuncia pirotecnico ed elettrizzante: brani dall'incedere circolare, che tra accumulazioni strumentali e intrecci vocali crescono goduriosi in un trionfo di armonie, timbri e colori.

Oltre che per la loro particolare combinazione di humour e maestria strumentale, la critica internazionale ha da subito elogiato l'abilità dell'Orchestra di saltare senza sforzo attraverso i generi e gli stili musicali, facendo di ogni loro brano "un piccolo viaggio a sé", ciascuno dei quali ha suscitato nelle recensioni i paragoni più vari: Stereolab, Penguin Cafe Orchestra, Can, Sonic Youth, Polyphonic Spree, Steve Reich, Tom Waits e (soprattutto) gli Ex Orkest, gli Ex versione brass band.

(ANSA).