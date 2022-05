Musica: I Rio, nuovo disco chiude vent'anni di carriera

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Da mercoledì primo giugno sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in tutti i digital store 'Stellare' (Believe Digital), il nuovo album de I Rio. I componenti della band emiliana, dopo vent'anni di carriera e oltre un migliaio di concerti in Italia e all'estero, si congedano prima di intraprendere nuove strade artistiche regalando ai fan un ultimo disco, cui seguirà nei prossimi mesi 'L'ultima rivoluzione tour', che si concluderà con una festa-concerto il 18 novembre al Vox Club di Nonantola (Modena).

L'album, anticipato dal singolo 'Stellare 2', è nato in poche settimane ed è il sigillo alla carriera de I Rio, che nella loro storia hanno tra l'altro aperto concerti di Elisa e Ligabue.

(ANSA).