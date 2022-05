Don Giovanni apre prossima stagione al Regio Parma

Quattro appuntamenti dedicati all'opera, sei alla musica concertistica, quattro alla danza, spettacoli per bambini e famiglie, oltre ai consueti concerti di fine e inizio anno: è il cartellone del Teatro Regio di Parma per il 2023 presentato dalla direttrice Anna Maria Meo, al via 12 gennaio prossimo con il 'Don Giovanni' di Mozart. Al capolavoro del salisburghese, proposto nell'allestimento di Mario Martone con la bacchetta di Corrado Rovaris e Vito Priante protagonista, seguiranno 'Il matrimonio segreto' di Domenico Cimarosa (dal 10 febbraio), 'Adriana Lecouvreur' di Francesco Cilea (dal 24 marzo) e l'accoppiata 'Les Noces' di Igor Stravinskji assieme a 'Pagliacci' di Ruggero Leoncavallo (dal 5 maggio).

I concerti si apriranno il 29 gennaio con la Filarmonica Toscanini che segna il ritorno sul palcoscenico del Regio di compagini orchestrali dopo quattro anni. Seguiranno l'accoppiata dei più celebri violoncellisti italiani, Mario Brunello e Giovanni Sollima, per una serata che sconfinerà tra generi e linguaggi da Bach ai Queen (4/12), l'Orchestra da Camera di Perugia col violino di Giuseppe Gibboni (5/3), due recital pianistici Grigory Sokolov (27/3) e Leonora Armellini (4/4) e i chitarristi Zoran Dukic e Aniello Desiderio per la chiusura del Paganini Guitar Festival (28/5).

La rassegna ParmaDanza si apre con Aterballetto e 'Don Juan', quello del regista e coreografo Johan Inger e del drammaturgo Gregor Acuña-Pohl (28/1) al quale seguiranno 'Giselle' della Compagnia di Gabriele Cipriani (24/1), Alessandra Ferri e Thomas Whitehead che portano in scena (4/3) 'L'Heure Exquise', variazioni su un tema di Samuel Beckett, e la compagnia Antonio Gades (27/5). Per RegioYoung, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie, si segnala la nuova commissione d'opera del Teatro Regio per l'infanzia 'Il libro della giungla', con la musica di Giovanni Sollima su libretto di Pier Francesco Maestrini, in programma il 30 novembre, e dall'1 al 4 dicembre prossimi. (ANSA).