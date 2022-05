Covid: scendono sotto i mille i nuovi casi in Emilia-Romagna

Scendono sotto i mille i nuovi casi quotidiani di positività in Emilia-Romagna, benché su un numero inferiore di tamponi (poco più di seimila) come abitualmente avviene nel fine settimana. Crescono leggermente i ricoveri, mentre si contano tre decessi, una donna di 89 anni nel Bolognese, un uomo di 78 in provincia di Ferrara e uno di 96 nel Ravennate.

I casi accertati nelle ultime 24 ore sono 826. In terapia intensiva ci sono 31 pazienti, due in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 866 (+17). Cala ancora il numero dei casi attivi, appena sopra i ventimila.

(ANSA).