La sindaca di Piacenza: 'Il creatore delle Usca sarà assessore'

Il sindaco uscente Patrizia Barbieri, ricandidata per un secondo mandato con il centrodestra a Piacenza, ha annunciato oggi l'intenzione di nominare assessore alla sanità il medico piacentino Luigi Cavanna, oncologo, balzato alla ribalta delle cronache durante il periodo iniziale della pandemia per aver creato e personalmente diretto le prime squadre domiciliari (poi istituzionalizzate con le Usca) di sanitari che prestavano cure domiciliari ai malati di Covid.

"Creerò un assessorato alla sanità in stretta relazione con gli ordini professionali ha detto Barbieri - la mia proposta è concreta e nasce dalle esigenze post-Covid, non vogliamo sovrapporci alla Regione o alla conferenza sociosanitaria, ma più semplicemente dare risposte alle emergenze sociali dettate dalla pandemia e un contributo competente alla sfida del nuovo ospedale di Piacenza".

Cavanna ha accettato la proposta della sindaca uscente ("la prima di questo tipo che mi viene formulata" ha detto) e ha spiegato di avere sempre percepito in passato un po' di disinteresse della politica locale verso la sanità. I suoi obiettivi? "In primis un Polo ospedaliero-universitario come quello di Parma. E Piacenza no? E un coordinamento per tutelare i più deboli, in primis i malati". (ANSA).