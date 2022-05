2 giugno: i bozzetti del simbolo della Regione E-R in mostra

Per la Festa della Repubblica, il 2 giugno, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ospita la mostra 'Alla ricerca di una immagine. Bozzetti dal concorso pubblico del 1984 per il simbolo della Regione Emilia-Romagna' che sarà inaugurata mercoledì primo giugno alle 11, in viale Aldo Moro 50.

L'esposizione, con fonti documentali dell'Archivio storico regionale, raccoglie alcuni dei bozzetti selezionati in un concorso pubblico, bandito nel 1984, per realizzare lo stemma della Regione.

Negli anni Ottanta, la selezione aprì un dibattito pubblico e politico sviluppatosi sul bozzetto di Matteo Piazza, vincitore del concorso di idee. Al bando furono presentati oltre mille progetti. Il percorso espositivo, a cura di Gloria Evangelisti e Gabriele Bezzi, è integrato da materiale documentale, oggetti d'arte, medaglie, elaborati rappresentativi del bozzetto vincitore, quale simbolo scelto per rappresentare lo stemma della Regione nel 1988.

"Ringrazio l'Archivio storico regionale per aver accolto la nostra proposta e per il grande lavoro di classificazione del materiale grafico e documentale che ha consentito la realizzazione di questa esposizione - ha commentato la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti - La celebrazione della Festa della Repubblica è uno dei momenti più alti per il nostro Paese: unisce la democrazia e la libertà, ricostruisce l'identità e la memoria pubblica della nazione".

La mostra sarà visitabile fino a martedì 28 giugno dal lunedì al venerdì (esclusi festivi), dalle 9 alle 18. Nel giorno dell'inaugurazione (mercoledì 1° giugno) è prevista un'apertura straordinaria con visita guidata dalle 18 alle 20 (con possibilità di parcheggiare gratuitamente davanti alla sede).

L'ingresso è libero, nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. (ANSA).