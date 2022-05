Pugilato: Europei; azzurro Commey va in finale negli 80 kg

(ANSA) - YEREVAN, 29 MAG - Bella prova del peso mediomassimo (80 kg) azzurro Alfred Commey, boxeur emiliano di Reggio che sul ring di Yerevan ha dominato l'ucraino Ivan Sapun nella semifinale degli Europei, vincendo per verdetto unanime (5-0, con tre 30-27, due 29-28) e qualificandosi per la finale di domani.

Per l'oro continentale, Commey, che è campione europeo under 22, se la vedrà con il serbo Artjom Agejev, che oggi ha battuto per 4-1 il croato Luka Plantic. (ANSA).