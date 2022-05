F1, Monaco: Leclerc "Amo la Ferrari, ma così non va bene"

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Amo questo team, ma quanto è successo oggi non va bene. Non ho parole, non possiamo fare una cosa così". Charles Leclerc è furibondo dopo il Gp di Monaco, a Montecarlo. Il ferrarista ripercorre il pasticcio che gli è costato probalmente il successo, il secondo pit stop "Fa male - dice a Sky -. Ci sono tante gare e abbiamo il passo, ma non possiamo permetterci di arrivare quarti, quando avevamo 6" di vantaggio sul secondo. Fa male e perdipiù a casa mia. Perdiamo tanti punti. Ho bisogno dell'aiuto del team, oggi abbiamo preso una decisione sbagliata prima e un'altra dopo. Ci sono stati tanti errori". (ANSA).