Chiesa: processione Zuppi con ortodossi e cattolici ucraini

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Il vescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi ha dedicato la processione per la risalita al Colle della Guardia dell'immagine della Madonna di San Luca alla pace e, come primo atto liturgico da presidente della Cei, ha voluto un gesto significativo, far camminare simbolicamente insieme, accanto a sé, i russi e gli ucraini.

Nella processione, infatti, Zuppi è stato accompagnato dal Vescovo Ambrozie, vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia e Monsignor Dionisio Lachovicz, Esarca Apostolico per i fedeli ucraini in Italia.

"Colpire il proprio fratello - ha detto in un'intervista alla Tgr Emilia-Romagna - è una grande bestemmia del Vangelo visto che il comandamento di nostro signore è quello di amarci gli uni gli altri: ci deve spingere anche a rinnovare il dialogo dentro le chiese e fra le chiese, che superino ogni nazionalismo e speriamo che camminare insieme sia un'indicazione perché insieme i cristiani possano ritrovare la via della pace" (ANSA).