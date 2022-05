Workshop e concerto, nel Bolognese 2 giorni di musica gospel

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Si terrà a Sasso Marconi (Bologna), nel parco Cà Vecchia, il workshop di musica gospel 'Black' (Bologna gospeL Afroamerican musiC Kermesse), in programma il 28 e 29 maggio. Organizzato dall'Associazione corale Spirituals Ensemble, il workshop giunge quest'anno alla sua 12/a edizione ed è aperto a tutti: cori e singoli amanti del genere, che abbiano voglia di immergersi due giorni in questa musica.

Il workshop è condotto dal direttore di cori gospel, Alessandro Pozzetto (direttore dell'Italian Gospel Choir), e insieme a lui ci sarà Ignazio Giunta (coreografo del coro Free Voices di Torino). Al termine del workshop, domenica 29 maggio, ci sarà un grande concerto nel parco, alle 17. L'accesso al concerto non richiede biglietto né prenotazione. In caso di maltempo il concerto si terrà nel teatro comunale, di Sasso Marconi. (ANSA).