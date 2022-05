Turismo: a Rimini via stagione balneare, numeri da pre-covid

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Si apre ufficialmente domani l'estate balneare a Rimini, con una presenza turistica in aumento, in vista del tutto esaurito il prossimo weekend con il ponte del 2 giugno. Secondo i dati raccolti da Visit Rimini e da Aia Rimini, il ponte registra già tassi di occupazione alberghiera superiori al 90% e prossimi al 100%, numeri vicini a quelli pre-pandemia.

Le percentuali di presenze in rialzo da domani a domenica 29 maggio sono in particolare legate ai turisti svizzeri che in questi giorni celebrano la festa nazionale dell'Ascensione e si riversano sulla riviera romagnola.

Inoltre, sono in programma fino a domenica il congresso internazionale Scivac per i veterinari al palacongressi le competizioni internazionali di trampolino per dieci giorni in fiera. Il gran pienone dal 2 al 5 giugno è assicurato anche per la presenza di Rimini Wellness.

"Ci lasciamo alle spalle un mese di maggio eccellente - sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad - Ora ci prepariamo a un inizio di giugno caratterizzato da un ponte con un tasso di riempimento altissimo. Da giugno a settembre - prosegue - sarà una no-stop di proposte di ampio raggio, che avranno come scenario una città in movimento, città d'arte con sempre più offerte e città balneare che si propone al meglio". Tutti week end estivi sono costellati da grandi eventi, con la tradizionale Notte Rosa in programma dall'1 al 3 luglio. (ANSA).