David Russell conclude il Paganini Guitar Festival

(ANSA) - PARMA, 27 MAG - Interprete rinomato nel mondo per la sua grande sensibilità, David Russell è protagonista con la sua chitarra al Teatro Regio di Parma il 29 maggio alle 17.30 dell'ultimo concerto della stagione concertistica nell'ambito del XXII Paganini Guitar Festival, la rassegna dedicata alla chitarra organizzata da Società dei Concerti di Parma. In programma dal 26 al 29 maggio, il Paganini Guitar Festival propone anche quest'anno un ricco calendario di masterclass, incontri, concerti con importanti interpreti delle sei corde a livello internazionale, dando anche risalto alle giovani promesse della chitarra classica col Concorso Internazionale "Niccolò Paganini".

David Russell sarà inoltre impegnato, il 27 e il 28 maggio, in due giornate di masterclass alla Casa della Musica con giovani allievi provenienti da tutto il mondo. "De los viajeros" è il titolo del XXII Paganini Guitar Festival e il programma del concerto è appunto un invito a viaggiare, compiendo un percorso nelle atmosfere iberiche che attraversa i secoli, dalla sensibilità preromantica di Fernando Sor al sapore mediterraneo delle sonate di Domenico Scarlatti, fino alle suggestioni autenticamente spagnole delle danze di Enrique Granados e Isaac Albéniz. Sono il racconto di un viaggio le sette Cantigas de Santiago composte da Stephen Goss per David Russell, reinterpretazione dei canti medievali che accompagnavano il cammino di Santiago, precedute da due Corali di Johann Sebastian Bach trascritti per chitarra dallo stesso Russell, che si stagliano al centro del programma creando un contrasto solo apparente rispetto alla ricchezza ritmica e coloristica delle danze dei compositori spagnoli di fine '800.

Vincitore nel 2004 di un Grammy Award per il cd "Aire Latino" nella categoria miglior solista strumentale di musica classica, Dottorato Honoris Causa in Musica presso l'Università dell'Arizona a Tucson nel 2014 e inserito nella Hall of Fame della Guitar Foundation of America nel 2018, il chitarrista classico David Russell è celebre per la sua sensibilità musicale e artistica, ottenendo numerosi e prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale. (ANSA).