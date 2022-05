Tre minorenni rinviati a giudizio per violenza sessuale

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 MAG - Tre minorenni sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata dallo stato di ebrezza nei confronti di una 15enne, loro compagna di classe. A darne notizia è la stampa locale di Reggio Emilia dove sarebbero avvenuti gli abusi, il 28 gennaio scorso.

La studentessa aveva denunciato di essere stata violentata nell'abitazione di uno dei compagni di classe, dove i quattro erano andati in seguito ad uno sciopero a scuola comprando alcune bottiglie di superalcolici.

A inizio inchiesta, solamente il ragazzo 'proprietario' di casa era stato indagato, ma saranno imputati anche gli altri due amici che secondo il pm Alessandra Serra della Procura dei Minori di Bologna, avrebbero avuto un ruolo nella violenza. La chiusura delle indagini ha fatto emergere scambi di messaggi sui cellulari dei tre ragazzi che secondo gli investigatori proverebbero il loro coinvolgimento. Il processo è stato fissato per il 13 luglio e si svolgerà col rito abbreviato come chiesto dalle difese. (ANSA).