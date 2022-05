Scontro tra due mezzi pesanti nel Parmense,morte due persone

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Incidente mortale sulla Strada Statale 343 'Asolana' all'altezza del chilometro 12 a Torrile, nel Parmense. Per cause in corso di accertamento - così spiega l'Anas il cui personale è intervenuto sul posto - due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente e, nell'impatto, due persone hanno perso la vita. A seguito del sinistro la Statale è provvisoriamente chiusa al traffico. (ANSA).