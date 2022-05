Comunali: Sforza, snellirò e disboscherò enti inutili

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Aprirò "il Comune ai cittadini, per snellirlo, per disboscarlo da enti inutili" chiamando nel contempo gli amministratori "a responsabilità precise e chiare".

Lo afferma Corrado Sforza Fogliani, candidato sindaco di Piacenza per le elezioni del 12 giugno. nella lista Liberali Piacentini - Terzo Polo "per dare un'anima alla mia città",.

"Organizzo ogni anno a Piacenza il Festival della cultura della libertà e credo che Piacenza abbia oggi bisogno - dichiara l'esponente liberale - di respirare aria libera, senza compromessi di alcun genere".

Sforza Fogliani, 83 anni, ha diretto il notiziario per i quadri dirigenti del Pli quando era Segretario nazionale Malagodi e fatto parte della Direzione centrale dello stesso partito. Oggi è Presidente esecutivo della Banca di Piacenza, Vicepresidente dell'ABI e Presidente di Assopopolari nonché Presidente del Centro studi Confedilizia. (ANSA).