Fare lavori pericolosi al posto dell'uomo, la sfida di RoBee

Togliere all'uomo tutti quei lavori che non merita di fare, perché magari non sono particolarmente complessi ma lo espongono a rischi e pericoli. E' con questo spirito che è nato Robee, il robot umanoide cognitivo prodotto dalla startup brianzola Oversonic Robotics, esposto in questi giorni alla Sps Italia 2022, la fiera dell'automazione e del digitale per l'industria. I creatori, infatti, hanno realizzato il robot proprio per far sì che svolga alcuni compiti all'interno delle fabbriche e in altri luoghi di lavoro.

"Ci sono tante operatività - ha spiegato Fabio Puglia, presidente di Oversonic - che sono pericolose, che espongono a grandi rischi e che non hanno neanche una complessità così alta da non essere possibile essere fatta dalle macchine. Quindi noi abbiamo creato un robot umanoide che ha tutte le caratteristiche di un operatore e che può disaccoppiare l'operatore da un'attività pericolosa. Questo è il primo fine di queste macchine".