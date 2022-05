Covid: E-R, nuovi casi sopra 2mila, altri 9 decessi

Sono 2.152 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati sulla base di poco più di 14mila tamponi delle ultime 24 ore. Altri 9 i decessi, mentre per i ricoveri sono in calo: i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 26 (-2 rispetto a ieri), 938 negli altri reparti dove finalmente si scende sotto quota mille (-66 rispetto a ieri).

I dati di ieri, martedì 24 maggio, non erano stati comunicati - come anticipato dalla Regione - per un blocco programmato della piattaforma informatica (lo stesso avverrà domani 26 maggio). Sono stati quindi resi noti oggi: ieri i nuovi positivi erano 1.149 su 19.522 tamponi. Erano 1.004 i pazienti nei reparti ordinari e 28 nelle terapie intensive. Alto il numero dei decessi: 23 persone.

Ad oggi, i casi attivi sono 26.876, il 96,4% in isolamento a casa.