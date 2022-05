Ant festeggia 44 anni con un concerto di raccolta fondi

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - La grande musica dell'Ottocento, a Bologna, è protagonista della serata che celebra il 44/o compleanno della Fondazione Ant, ente non profit nato sotto le Due Torri il 15 maggio 1978 e che da allora porta cure mediche a casa delle persone malate di tumore e offre visite di prevenzione oncologica alla cittadinanza. L'appuntamento è per giovedì 26 maggio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni che ospiterà il concerto 'L'Ottocento in musica a Bologna, un viaggio con parole e musica attraverso i cori di Wagner e Verdi'. Una serata con i più celebri cori di Wagner e di Verdi eseguiti dal coro e dagli strumentisti della cappella musicale arcivescovile di Santa Maria dei Servi diretti da Lorenzo Bizzarri, con la voce narrante di Piero Mioli, presidente della cappella, a commentare i brani. In programma il 'Va, pensiero' dal Nabucco, 'O Signore, dal tetto natio' da I Lombardi, 'Si ridesti il leon di Castiglia' da Ernani fino a 'Gloria all'Egitto' dall'Aida di Verdi per passare al Wagner di Lohengrin (prima opera del compositore tedesco ad essere rappresentata in Italia, proprio a Bologna), Tannhäuser, L'olandese volante e Parsifal. I fondi della serata saranno destinati a sostenere l'assistenza gratuita che medici, infermieri e psicologi di Ant prestano ogni giorno al domicilio di 1.500 pazienti oncologici nella città e nella provincia di Bologna. Un'attività che non si è mai fermata, neanche nel periodo di più stretta chiusura dovuta al Covid.

