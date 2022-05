Musica: sindaco Fabbri, emozione unica Springsteen a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - L'arrivo di Bruce Springsteen a Ferrara - città, insieme a Roma e Monza in cui terrà uno dei tre concerti del suo tour italiano nell'estate del 2023 - è "un'emozione unica" e il capoluogo estense "è pronto ad accoglierlo". A esprimere tutta la sua soddisfazione è il sindaco del comune emiliano, Alan Fabbri che definisce la data ferrarese della rockstar americana come "una notizia straordinaria".

"Ferrara - osserva - è pronta ad accogliere Bruce Springsteen, che sceglie la nostra città per inaugurare il suo tour italiano. Quello del prossimo anno, a Ferrara, sarà il suo primo concerto in Italia dopo sei anni. È un'emozione grandissima e una notizia straordinaria per la nostra città, che da oggi è al centro dell'attenzione internazionale e sarà ambitissima meta dei fan di tutto il mondo, con evidenti effetti sull'indotto economico".

A giudizio di Fabbri, il 'Boss' a Ferrara è il culmine di un "lavoro realizzato, in particolare, sulla parte eventi e di un percorso intrapreso a fianco del management italiano" di Springsteen, la Barley Arts e "un ringraziamento particolare va all'assessore Marco Gulinelli che ci ha creduto da sempre, anche quando sembrava solo un sogno, lavorando, pazientemente e nel silenzio, e vincendo le resistenze dei soliti, tristi, detrattori".

Adesso, argomenta ancora, il sindaco di Ferrara, "pancia a terra, lavoriamo e lavoreremo per preparare l'evento, con uno staff di tecnici di altissimo profilo. Sarà l'evento degli eventi, in uno scenario pressoché inedito e straordinario come è il parco Urbano 'Giorgio Bassani'. Ferrara - conclude Fabbri - da oggi si prepara ad accogliere il grande Boss. Vogliamo che questo sia un evento di tutta la città col più ampio coinvolgimento". (ANSA).