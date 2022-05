Edificio occupato da collettivi, sgombero a Bologna

È in corso a Bologna, dall'alba, lo sgombero di uno stabile occupato da circa un mese da parte di collettivi, in via Zago, periferia della città. Si tratta di un edificio sotto il ponte di via Stalingrado e sono state chiuse al traffico le strade circostanti. Forze dell'ordine e Vigili del fuoco sul posto, mentre alcuni attivisti sono saliti su un tetto e, sui social, Xm24 invita gli attivisti alla solidarietà.

A seguito dello sgombero, resta chiuso e bloccato dalla Polizia Locale il ponte di via Stalingrado - dove un centinaio di attivisti ha esposto uno striscione contro gli sgomberi - ed è stata esplosa una bomba carta, senza alcuna conseguenza, nei pressi della palazzina occupata che si trova al di sotto del ponte.

I Vigili del Fuoco sono entrati nella struttura, al piano terra, mentre restano ancora degli attivisti sul tetto, dove erano saliti nelle scorse ore. Sul posto si trovano agenti della Polizia, dei Carabinieri in tenuta anti-sommossa, della Polizia Locale, uomini della Digos, e i Vigili del Fuoco. (ANSA).