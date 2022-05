Edificio occupato da collettivi, sgombero a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - È in corso a Bologna dall'alba lo sgombero di uno stabile occupato da circa un mese da parte di collettivi, in via Zago, periferia della città. Si tratta di un edificio sotto il ponte di via Stalingrado e sono state chiuse al traffico le strade circostanti. Polizia e vigili del fuoco sul posto, mentre alcuni attivisti sono saliti su un tetto e, sui social, Xm24 invita gli attivisti alla solidarietà. (ANSA).