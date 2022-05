Incendio in un camping a Riccione, distrutti 12 bungalow

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in un camping a Riccione (Rimini), in viale San Gallo. È in corso un intervento dei vigili del fuoco e anche i carabinieri sono sul posto. Al momento non risultano persone coinvolte. Le fiamme hanno distrutto 12 unità abitative, bungalow in legno, e ne hanno danneggiate altre cinque. (ANSA).