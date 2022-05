Falcone: pg Bologna dispone 'riflettere per 60 secondi'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAG - "Sono fortemente contraria ad ogni forma di retorica e Falcone e Borsellino non devono essere dei santini da conservare in un cassetto o nel portafogli, ma ritengo che un minuto di silenzio per riflettere su tutti i morti di mafia e sul pericolo ancora fortemente attuale derivante dalle mafie nell'intero territorio nazionale e anche nel nostro distretto, sia doveroso e necessario". Lo scrive la procuratrice generale reggente di Bologna, Lucia Musti, in una circolare dove, in occasione del trentennale della strage di Capaci, dispone che alle 12.30 di oggi, lunedì 23 maggio, "siano interrotte tutte le attività, siano sollevate le cornette dei telefoni fissi, siano posti in modalità 'aereo' i telefoni cellulari e si rifletta per 60 secondi". (ANSA).