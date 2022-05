Covid: 1.200 nuovi positivi e 10 morti in Emilia-Romagna

Sono 1.224 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 7.432 tamponi nelle ultime 24 ore. Stabile il numero dei ricoverati con 32 pazienti nelle terapie intensive (-4 rispetto a ieri), età media 66,6 anni e 1.021 negli altri reparti Covid (+30), età media 75,2 anni. I casi attivi scendono a 28.485 (-2.098), il 96,3% in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi, a fronte di 3.312 guariti in più. Si contano infine altri 10 morti, dai 78 ai 96 anni. Domani, martedì 24 maggio, la Regione informa che non saranno comunicati i dati della pandemia, per esigenze tecniche non rinviabili, così come giovedì 26. I numeri saranno recuperati e aggregati nei bollettini dei giorni successivi.