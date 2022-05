Sassuolo-Milan, a Reggio Emilia è febbre da scudetto

Reggio Emilia si tinge di rossonero. Al Mapei Stadium, dove alle 18 si gioca Sassuolo-Milan, stanno arrivando i 18mila milanisti che hanno acquistato il biglietto per accedere. Numerosi i tifosi che ne sono privi sono comunque arrivati in città da tutta Italia. Cori, sciarpe, bandiere e magliette: dalle due stazioni cittadine i tifosi rossoneri si stanno dirigendo verso lo stadio per accompagnare la squadra milanese a raggiungere un trofeo - lo scudetto - che manca da 11 anni.

"Da tanto tempo aspettiamo questo momento - ha detto Gianluca, che da Milano è arrivato a Reggio Emilia insieme al figlio di sette anni - Ci basta un pareggio per vincere e se non dovessero accadere tragedie lo scudetto è nelle nostre mani. C'è tanta ansia, perché è già capitato in passato di perdere all'ultima giornata".

Alcuni attimi di tensione si sono registrati all'ingresso della tribuna nord ospiti del Mapei Stadium prima della partita. Alcuni tifosi rossoneri hanno forzato il blocco delle forze dell'ordine, che hanno reagito avanzando con gli scudi e con alcuni colpi di manganello. La folla di tifosi premeva sulle transenne. Dopo qualche minuto la situazione è tornata nella normalità, con i tifosi che stanno affluendo all'interno del settore.

Sassuolo-Milan, tensione fuori dallo stadio fra tifosi rossoneri e polizia

IL CAMPO - Quella di oggi è la 17/a sfida tra le due squadre: nelle precedenti partite sono nove le vittorie del Milan, cinque quelle del Sassuolo e due i pareggi. Tra gli ex, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, che ha allenato la squadra neroverde in serie B nella stagione 2009/2010, collezionando 42 presenze nel campionato più due nei playoff. Per lui, in caso di vittoria, potrebbe essere il primo scudetto della carriera. Infine, questo pomeriggio darà l'addio al calcio Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, che in 17 stagioni ha collezionato 520 presenze partendo dalla serie C2 e arrivando a disputare l'Europa League con la squadra emiliana.