Calcio: scudetto Milan, invasione di campo dei tifosi

Invasione di campo da parte dei tifosi rossoneri al triplice fischio dell'arbitro Doveri. Il Milan è campione d'Italia per la diciannovesima volta ed esplode la gioia di tutto il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita contro il Sassuolo finisce tre a zero per i rossoneri. Decisive le reti di Olivier Giroud, che realizza una doppietta, e di Frank Kessie. Squadra, allenatore e dirigenti festeggiano sotto il settore ospiti, ma è tutto lo stadio, quasi interamente popolato da tifosi milanisti, a festeggiare.

Tanti i cori per la squadra, ma soprattutto per l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, che viene omaggiato con il coro 'Pioli's on fire' sulle note della canzone Freed from desire di Gala. Dopo la premiazione ufficiale, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il campo è stato invaso nuovamente dai tifosi del Milan. Alcuni strappano le reti delle porte, da portare a casa come ricordo, altri si stendono sul prato per scattare un selfie, c'è chi corre e chi si abbraccia. Nello stadio risuonano anche le note di 'We are the champions' dei Queen. È una marea umana che esplode di gioia.