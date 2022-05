Soccorso dopo l'incidente in auto, aggredisce i sanitari

(ANSA) - MODENA, 21 MAG - Prima le offese e subito dopo l'aggressione fisica, mentre si trovava al pronto soccorso, portato da un'ambulanza a seguito di un incidente dove non risultano coinvolte altre vetture. È quanto denuncia essere accaduto la notte scorsa all'ospedale di Carpi l'Ausl di Modena.

Per calmare l'uomo, fa sapere ancora l'Ausl, è stato necessario l'intervento della guardia giurata delle forze dell'ordine.

Quattro operatori dell'ospedale, insieme alla guardia giurata, hanno necessitato di cure per le lesioni, modeste, riportate. "Lavorare nell'emergenza-urgenza è diventato sempre più difficile - dice Silvana Borsari, direttrice Ausl di Modena - anche a causa della carenza di organico, problematica nota a livello nazionale, e il sostegno della cittadinanza è fondamentale".

Sull'accaduto interviene anche l'ordine dei medici: "I luoghi di cura dovrebbero essere spazi sacri e inviolabili, invece stanno diventando sempre più spesso delle arene di combattimento. La politica agisca prima che fenomeno vada fuori controllo. Servono risorse umane". (ANSA).