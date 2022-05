Meis ospita anteprima volume del premio Pulitzer Kertzer

(ANSA) - FERRARA, 20 MAG - Sarà il museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah-Meis di Ferrara a ospitare in anteprima giovedì 26 maggio (ore 17) la presentazione di 'Un papa in guerra. La storia segreta di Mussolini, Hitler e Pio XII' (Garzanti), ultimo libro del Premio Pulitzer David I.

Kertzer. L'autore, che ha scelto di far uscire il libro prima in Italia che negli Stati Uniti, ha voluto che il museo fosse il primo ad ospitare la presentazione, in concomitanza all'arrivo delle copie nelle librerie.

Kertzer torna su un tema difficile, già affrontato con il saggio storico 'The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe', che gli era valso nel 2015 il prestigioso premio: un ulteriore tentativo di dirimere le numerose questioni che ancora avvolgono quelle pagine di storia. Basandosi su migliaia di materiali inediti provenienti dagli archivi vaticani - resi disponibili solo nel 2020, dopo decenni di pressioni - Kertzer, tra i primi ad attingere ai documenti riguardanti gli anni della guerra e del pontificato di Pio XII, si immerge di nuovo nella ricostruzione di quei giorni. I numerosi documenti analizzati mostrano come nella Curia convivessero idee diverse circa opportunità della Chiesa di intervenire in difesa degli ebrei romani rastrellati il 16 ottobre 1943. Incentrati sui giorni in cui gli ebrei romani furono rinchiusi al collegio militare di via della Lungara prima di essere caricati sul treno diretto ad Auschwitz, questi documenti arrivano fino alla decisione di Pio XII di non intervenire, "contribuendo a delineare un ritratto doloroso e drammatico dei protagonisti di questa vicenda". (ANSA).