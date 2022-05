Sisma: deposizione corone in ricordo delle vittime a Medolla

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - La giunta dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, alla presenza del consiglio comunale dei Ragazzi, ha deposto una corona d'alloro per commemorare le vittime del Sisma del maggio 2012, a Medolla, dove domani sarà in visita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il decennale.

Erano presenti i sindaci dei Comuni di Medolla Alberto Calciolari, anche nella sua veste di presidente dell'Unione, Concordia sulla Secchia Luca Prandini, San Felice sul Panaro Michele Goldoni, San Prospero Sauro Borghi, Cavezzo Lisa Luppi, Mirandola Alberto Greco, Camposanto, Monja Zaniboni.

Calciolari ha ricordato "l'impegno di tutte le amministrazioni coinvolte nella tragedia di cui ricorre il decennale, per ricostruire le 'pietre' rappresentate dalle abitazioni, ma anche e soprattutto il 'cuore' delle persone che costituiscono la comunità". (ANSA).