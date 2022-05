Presidente coop Ravenna segnala avvelenamento di api

Il presidente della cooperativa sociale ravennate 'Villaggio del Fanciullo', Paolo Belletti, ha inviato al servizio veterinario dell'Ausl Romagna e alla Ara associazione apicoltori, una segnalazione, corredata da foto, relativa a un avvelenamento grave di api che si è registrato sabato scorso nella zona a sud di Ravenna, tra le frazioni di Ponte Nuovo e Madonna dell'Albero.

La cooperativa ha le proprie arnie in via 56 Martiri: preoccupato dall'accaduto, Belletti - si legge in una nota - scorrendo i social degli apicoltori ha avuto "la sensazione che tali episodi si siano riscontrati anche in altre aree. Riteniamo - ha aggiunto - che l'avvelenamento sia stato causato da trattamenti a piante e culture, che, particolarmente in questo periodo dell'anno, sono causa ripetuta di moria delle api.

Inutile affermare che l'accaduto, al di là del danno che provoca agli apicultori colpiti, è il frutto di comportamenti assolutamente irresponsabili che causano danni irreparabili al nostro ambiente". (ANSA).