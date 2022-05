Cinema: 'Future Film Festival' a settembre a Bologna e Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - La 22/a edizione del Future Film Festival si terrà a Bologna dal 21 al 25 settembre e a Modena dal 30 settembre al 2 ottobre. La prima manifestazione internazionale Made in Italy dedicata al cinema d'animazione, effetti visivi, realtà virtuale e realtà aumentata, gaming e media arts che riunisce arte, industria e nuove tecnologie promossa ed organizzata, in collaborazione con l'Associazione amici del Future Film Festival, dalla Cooperativa Doc Servizi e dalla Rete Doc, avrà come tema 'retro futuro', quel modo speciale del cinema di raccontare, prevedere e immaginare gli avvenimenti a venire. Fil rouge sarà il futuro visto dal passato e la capacità dei creator di trasformare l'immaginazione in realtà in un 2022 carico di anniversari, come i 45 anni di Star Wars, i 25 di Men in Black e i 40 di ET, l'extraterrestre e Blade Runner, esempi di come il cinema abbia raccontato il futuro lasciando un netto segno dell'immaginario popolare degli anni a venire grazie ai suoi tanti visionari, registi, scrittori e artisti. "In un momento in cui le sale cinematografiche chiudono e il settore è in forte crisi, investire sul Festival è per noi indispensabile per sostenere le competenze e la cultura del settore", dice Demetrio Chiappa, presidente Doc Servizi. Il FFF sarà gemellato con il Linoleum Festival di Kiev, che si svolgerà dal 7 all'11 settembre, tramite uno scambio di programmazione di animazione italiana e ucraina e un sostegno economico. Il Linoleum Festival - spiegano gli organizzatori - ha confermato che, date le ingenti somme stanziate per le spese militari del paese, sono stati sottratti i fondi alle attività culturali, con insormontabili difficoltà per realtà come i festival. (ANSA).