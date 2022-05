BolognaFiere: Cda, aumento capitale fino 105 milioni

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Via libera dall'assemblea dei soci di BolognaFiere - riunita in seduta straordinaria - ad un aumento di capitale fino a 105 milioni di euro. Nel dettaglio l'operazione prevede un aumento del capitale sociale in denaro per un massimo di 20 milioni; aumento del capitale sociale in natura mediante conferimento di beni immobili fino a un massimo di 60 milioni di euro e l'emissione di un prestito obbligazionario della durata di 6 anni, convertibile in azioni ordinarie della società, per un importo massimo di 25 milioni riservato a Informa Group Limited, società del gruppo Informa, tra i principali attori, a livello mondiale, nel settore fieristico. In particolare gli immobili oggetto del conferimento - selezionati dal Consiglio di Amministrazione - sono il Palazzo degli Affari e Sala Borsa e Contrattazioni, di proprietà della Camera di Commercio di Bologna e una serie di beni di proprietà del Comune di Bologna - che ha confermato la sostanziale adesione al progetto - tra i quali il Palazzo dei Congressi, il Ristorante Europa e gli uffici di Piazza Costituzione, Parco Nord e altre aree collocate all'interno del quartiere fieristico.

"BolognaFiere è pronta a crescere come mai è avvenuto in passato. L'operazione approvata oggi dall'Assemblea dei Soci - osserva il suo presidente, Gianpiero Calzolari - ha una valenza strategica per la Fiera e di conseguenza per la nostra città e il nostro territorio. Il rafforzamento patrimoniale e la possibilità di disporre di significative risorse finanziarie - aggiunge - consentiranno alla Fiera di spingere sull'acceleratore dello sviluppo, consolidare la nostra leadership e dare attuazione al piano industriale. E la crescita della Fiera è una leva primaria di sviluppo anche per la città di Bologna".

Con questa operazione, puntualizza ancora Calzolari, "BolognaFiere diventa proprietaria di tutta l'area sulla quale esercita la sua attività e di importanti pezzi della città al centro di forti cambiamenti, di cui ora siamo anche noi protagonisti". (ANSA).