Daniil Trifonov inaugura prossima stagione di Musica Insieme

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Una figura umana seduta alla sommità della Torre Garisenda di Bologna cerca con lo sguardo qualcosa, forse una via di fuga attraverso l'arte, rappresentata dagli 'strumenti del mestiere' ai suoi piedi: è l'immagine disegnata da Mark Kostabi, pittore e artista statunitense ma anche pianista e compositore, per la 36/a stagione concertistica della Fondazione Musica Insieme di Bologna come segno di speranza e di futuro. La rassegna annunciata dalla presidente Alessandra Scardovi e dalla responsabile artistica Fulvia De Colle, proporrà ancora una volta sedici appuntamenti, dal 19 ottobre prossimo fino al 21 maggio 2023, che come di consueto porteranno sotto le Due Torri molte stelle del concertismo internazionale, con alcuni volti nuovi. Principe del cartellone sarà come sempre il pianoforte con quattro appuntamenti solistici: le star Daniil Trifonov (19/10) e Beatrice Rana (21/11) e le novità Saleem Ashkar (27/3) e Vadym Kholodenko (19/4).

Pianoforte anche nel focus dedicato alla Sonata come forma, con i violinisti Joshua Bell (24/10), Francesca Dego (14/11), Leonidas Kavakos (6/3), o con il clarinettista Andreas Ottensamer (13/2) o ancora nell'insolita accoppiata con la tromba di Tine Thing Helseth (21/5), questi ultimi due per la prima volta a Bologna. Ampio spazio anche al violoncello con i Violoncelli di Santa Cecilia e Kian Soltani (16/1), e con Luigi Piovano, primo violoncello dell'Orchestra di Santa Cecilia, che l'8 maggio suonerà in ottetto assieme a un gruppo di amici. La musica barocca sarà proposta dall'Accademia Bizantina di Ottavio Dantone (12/12), mentre quella sinfonica dalla Filarmonica Toscanini col suo ex direttore principale, l'inglese Alpesh Chauhan (3/4). Non poteva, naturalmente, mancare il quartetto d'archi, ed ecco lo Jerusalem assieme alla pianista georgiana Elisabeth Leonskaja, ultima presenza a Musica Insieme nel 1989 (26/2). Abbonamenti da 165 a 450 euro in vendita dal 19 maggio presso Bologna Welcome. (ANSA).