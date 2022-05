Giro: Enel,a Reggio Emilia cabina elettrica si tinge di rosa

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Torna il progetto di street art a cura di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica, che dal 2019 accompagna il Giro d'Italia. Per il quarto anno consecutivo, si infatti rinnova l'iniziativa 'Cabine in Rosa', che coniuga creatività e sostenibilità, ridisegnando le cabine elettriche di E-Distribuzione che ciclisti e appassionati incontreranno nel percorso della competizione sportiva.

Ispirati dal concept comune, gli street artist mettono al centro dell'opera il Giro, declinandolo e interpretandolo secondo la propria cifra stilistica. A Reggio Emilia, in via Piave, in occasione della tappa del Giro in arrivo domani 18 maggio, è stato il collettivo artistico Deh Creations a dar vita all'opera dal titolo 'Circle Energy', che rappresenta la caricatura di due ciclisti che esprimono non solo dinamicità ed energia ma anche la capillarità dell'azienda elettrica sul territorio.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di riscrivere il volto di strade, aree e quartieri, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti nel contesto urbano che diventano vere e proprie opere d'arte. "La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana - ha spiegato Christian D'Adamo, responsabile di E-Distribuzione, area regionale Emilia-Romagna - e l'azienda, anche in occasione del Giro d'Italia 2022, ha voluto trasformare le proprie infrastrutture in elementi di pregio artistico, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l'ambiente che da sempre la caratterizzano". (ANSA).