Covid: ancora duemila casi, ma calano i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Sono circa duemila i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna. Mentre calano i ricoveri, si contano altri dodici morti, fra i quali un uomo di 48 anni in provincia di Ferrara e uno di 63 nel Reggiano.

Sulla base di poco meno di ventimila tamponi, i nuovi positivi sono, infatti, 2.027. Aumentano le guarigioni e i casi attivi scendono attorno a quota 35mila, il 96,7% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono attualmente 31 pazienti (due in meno di ieri), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 1.139 (-46). (ANSA).