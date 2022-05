Alexander Gadjiev interpreta Chopin al Bologna Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Astro emergente della nuova generazione di pianisti, premiato al Concorso Chopin di Varsavia e sempre più richiesto sui palcoscenici internazionali, il pianista Alexander Gadjiev approda al Bologna Festival, giovedì 19 maggio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni per la rassegna Grandi Interpreti. Il concerto offre la possibilità di ascoltare le sue apprezzate interpretazioni di Chopin, autore prediletto, di cui esegue la Sonata N.2, punto focale della locandina della serata: "Nel programma - spiega lo stesso Gadjiev - si assiste all'incontro di due menti musicali come Chopin e Schumann intorno al tema della fantasia".

La serata si apre, infatti, con la Polacca-fantasia di Chopin e si chiude con la Fantasia Op.17 di Schumann. Già ospite della rassegna Talenti di Bologna Festival nel 2014, quale vincitore del Premio Venezia, il ventisettenne italo-sloveno Alexander Gadjiev si conferma oggi come «una delle più forti personalità del nuovo pianismo europeo. Conosce perfettamente i rapporti dinamico-timbrici, la sottigliezza e la pienezza strumentale, il controllo e l'ardore", così scrisse di lui Mario Messinis, storico direttore artistico del Festival bolognese, in occasione del Premio Venezia. Prima del concerto, alle 18, all'Oratorio di San Filippo Neri, si può partecipare a Prima delle Note: guida all'ascolto introduttiva al programma del concerto, a cura di Guido Barbieri. (ANSA).