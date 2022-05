Al Comunale di Modena il balletto Les Italiens de l'Opéra

"Allons enfants de l'Italie": è uno sciame di stelle di origine italiana ma che brilla all'Opèra di Parigi quello capeggiato da Alessio Carbone e che torna a farsi ammirare in patria. La stagione di danza del Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena prosegue, infatti, il 18 maggio alle 20.30, con 'Les Italiens de l'Opéra', serata di gala ideata da Alessio Carbone, primo ballerino dell'Opéra National de Paris.

Lo spettacolo vedrà esibirsi grandi danzatori del corpo di ballo dell'Opéra, quali Bleuenn Battistoni, Antonio Conforti, Giorgio Fourés, Axel Ibot, Francesco Mura, Sofia Rosolini, Alexandre Boccara accanto ad ospiti di compagnie internazionali: Katja Khaniukova dall'English National Ballet, Ganna Muromtseva e e Timofy Bykovets dal Balletto dell'Opera di Kiev.

Se da un lato vengono esaltate le grandi doti virtuosistiche e interpretative dei ballerini, quale sentito omaggio alla tradizione italiana, dall'altro sarà l'essenza stessa dell'Opéra, il grande teatro di Francia, a prendere forma in scena nei diversi titoli che si susseguono l'uno dopo l'altro.

Tra i cuori pulsanti dello scacchiere mondiale della danza, l'Opéra possiede un repertorio variegato e all'avanguardia, dove accanto alle geometrie pure del balletto classico figurano le gli esiti più felici della danza contemporanea. E a mettere in dialogo questi due mondi estetici, tanto diversi nell'approccio al corpo e al movimento quanto complementari per una visione a tutto tondo, sono proprio i ballerini dell'Opéra. In programma si vedranno coreografie celebri di Isabelle Stanlowa, Vakhtang Vronsky, William Forsythe, Ben Von Cauwemberg, Simone Valastro, Rudolf Nureyev, Caroline Carlson, Claude Brumachon inclusi brani storici e grandi classici di August Bournonville e Marius Petipa. L'Opéra, la più antica fucina d'Europa in cui forgiare lo stile alto e sublime della danza accademica, ha fatto di Parigi la storica capitale internazionale della danza. Sul suo palcoscenico, però, la luce degli eccellenti ballerini italiani ha sempre brillato, senza mai affievolirsi, sino ai nostri giorni con la palermitana Eleonora Abbagnato e col veneziano Alessio Carbone. (ANSA).