Accoltellò e ferì coetaneo nel Riminese, arrestato 19enne

Il 22 aprile un 19enne a Viserba di Rimini è stato accoltellato e ferito gravemente, in via Polazzi, vicino al sottopasso pedonale di via Manzoni. Per l'aggressione ora i carabinieri hanno rintracciato e arrestato, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare del Gip riminese, un coetaneo, raggiunto in un comune della provincia di Bologna.

Il ragazzo è indagato per tentato omicidio.

Il ferito era stato colpito all'addome e alla coscia destra, dopo una lite per motivi banali ed era stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Le indagini, nonostante la reticenza iniziale della vittima, restia nel collaborare, hanno portato a individuare il presunto autore, che si era subito allontanato da Rimini. Una perquisizione di un appartamento dove il ragazzo era ospitato ha permesso di ritrovare un coltello con otto centimetri di lama, che si ritiene l'arma dell'aggressione. Dopo l'arresto, il 19enne è stato portato al carcere della Dozza. (ANSA).