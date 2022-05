Musica: nasce la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 16 MAG - Nasce una nuova orchestra, la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena. Il concerto inaugurale si terrà il 6 giugno prossimo alle 21 e sarà offerto alla città. La nuova formazione sinfonica si concretizza grazie ad un accordo fra la Fondazione Teatro Comunale di Modena e la neonata Filarmonica di Modena Impresa Sociale, costituitasi come organizzazione autonoma e indipendente.

Secondo l'accordo, siglato fino a dicembre 2022, l'orchestra, con l'assenso del consiglio d'indirizzo del Teatro, prenderà il nome dal Teatro stesso il quale metterà a disposizione la propria sala per alcuni appuntamenti sinfonici che verranno inseriti nel consueto cartellone concertistico.

La presidenza della Società Filarmonica è affidata a Giorgio Zagnoni (flautista e organizzatore culturale), mentre la direzione musicale va a Hirofumi Yoshida, entrambi hanno ricoperto gli stessi ruoli per oltre un quinquennio alla Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna dalla quale hanno divorziato alla fine della stagione 2021. L'orchestra, che si riunirà occasionalmente in vista degli appuntamenti in programma, pensati sia per Modena che per tournée nazionali e all'estero, è costituita da professionisti affermati ai quali gradualmente verranno affiancati giovani diplomati dei Conservatori e Istituti del territorio.

La nuova Filarmonica, che prevede collaborazioni con solisti e direttori internazionali, debutterà con un programma diretto da Hirofumi Yoshida che comprende il Concerto per pianoforte e orchestra N. 1 di Ciajkovskij (solista Dmitry Masleev) e la Sinfonia N. 9 "Dal Nuovo Mondo" di Antonin Dvorak. (ANSA).