Il Teatro Regio di Parma festeggia 193 anni

In occasione del 193/o compleanno, il Teatro Regio di Parma, la cui apertura come Nuovo Teatro Ducale avvenne il 16 maggio del 1829, continua a vibrare di musica e a respirare bellezza, ricordando Zaira, l'opera inaugurale composta per l'occasione da Vincenzo Bellini. I festeggiamenti sono iniziati questa mattina con la filodiffusione dell'opera dal colonnato del Teatro Regio, con protagonista Renata Scotto, regalando ai passanti la sorpresa e il piacere di ascoltare la musica che ha dato inizio a una storia lunga quasi 200 anni.

Le celebrazioni proseguono nel pomeriggio e vedranno protagonisti i più piccoli, riconfermando la vocazione del Teatro all'educazione musicale delle nuove generazioni. Saranno i due ensemble della Scuola di Canto Corale per Voci Bianche diretti dal Maestro Massimo Fiocchi Malaspina i protagonisti di un doppio appuntamento musicale, al Ridotto del Teatro, alle 17.30 e alle 18.30. Un momento importante per i giovanissimi allievi, che si esibiranno in un repertorio di brani studiati nell'ambito del percorso formativo volto allo sviluppo della sensibilità musicale attraverso l'esercizio della pratica vocale d'insieme, tra cui brani tratti da La Cenerentola di Gioachino Rossini, con i quali saranno impegnati nello spettacolo del 21 maggio 'La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni', e pagine di Andrea Basevi. Per festeggiare insieme, fino al 22 maggio, lo shop online e il Bookshop del Regio offrono una selezione speciale di articoli in promozione sugli esclusivi prodotti sartoriali, il profumo, i manufatti artigianali, i volumi fotografici dedicati al teatro, al suo pubblico, ai suoi artisti, le illustrazioni originali, i DVD per rivivere le più belle registrazioni realizzate dal vivo al Teatro Regio di Parma, e molto altro. (ANSA).