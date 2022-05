Covid: 1.873 nuovi casi in E-R, calano i malati effettivi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Sono 1.873 - 1.461.026 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 7.749 tamponi eseguiti. In calo di 1.869 unità, a quota 36.360 i malati effettivi: di questi le persone in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi, sono il 96,6% del totale. In aumento di 3.728 unità il computo dei guariti che tocca un dato complessivo di 1.407.857.

Lieve incremento per il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive saliti di 3 unità a quota 33 mentre risultano essere 35 in più rispetto a ieri i ricoverati negli altri reparti che raggiungono le 1.185 unità.

Da ieri si contano altri 14 decessi. La più giovane a perdere la vita, una donna di 70 anni nel Parmense, il più anziano un uomo di 101 anni nel Ferrarese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 16.809. (ANSA).