A Bologna prosegue il consolidamento della Torre Grarisenda

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Proseguono, a Bologna, i lavori di consolidamento della Torre Garisenda. La Giunta Comunale ha approvato l'adeguamento del programma triennale dei lavori su uno dei simboli della città che prevede lo stanziamento di 1,4 milioni per la seconda fase del cantiere il cui progetto dovrà essere approvato dalla Soprintendenza ai beni Architettonici e Culturali.

Alla luce delle indagini condotte sulla torre, spiega l'Amministrazione comunale, si sono evidenziati "segnali di degrado del basamento" mentre la parte in muratura che compone il resto della torre non presenta problemi.

La seconda fase dei lavori prevede "la rigenerazione del conglomerato mediante micro-iniezioni di miscele idonee per aumentare le caratteristiche meccaniche dello stesso, il rinforzo o la sostituzione di elementi lapidei in selenite, attualmente deteriorati e l'inserimento di tiranti che attraversano completamente la parete dal cavo interno fino alla superficie. Prima di procedere con i lavori definitivi, occorre prevedere delle soluzioni temporanee per proteggere e salvaguardare la torre, assicurando il minor disagio possibile".

Avviato il percorso nel 2019, viene sottolineato, "i lavori stanno procedendo con tempi idonei per studiare al meglio e analizzare i dati di laboratorio e le prove sul campo. Nel corso dei lavori è stata inoltre implementata la strumentazione per ottenere un monitoraggio sempre più dettagliato e studiare così i cambiamenti del comportamento della torre durante i lavori di consolidamento. Da fine 2021 si sta procedendo all'implementazione di un'unica piattaforma intelligente che raccoglie tutti i dati di tutta la strumentazione presente ed installata da differenti società, considerando anche i dati già presenti dal 2009". (ANSA).