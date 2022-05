Incidenti stradali: moto contro auto, morto nel Piacentino

Un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina a causa di un grave incidente stradale avvenuto sulla via Emilia ad Alseno, in provincia di Piacenza.

In sella alla sua moto stava viaggiando in direzione di Parma quando si è schiantato contro un'auto condotta da un anziano, che gli ha tagliato la strada davanti a un'area di servizio.

L'uomo è morto sul colpo mentre la sua compagna, che era in sella con lui, è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Parma. (ANSA).