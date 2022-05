Incendio in condominio a Reggio Emilia, cinque intossicati

Cinque persone sono rimaste intossicate, e di queste una ha anche riportato ustioni alle gambe, in un incendio che si è sviluppato questa mattina intorno alle 5 in un condominio di cinque piani a Reggio Emilia. Le fiamme, secondo quanto finora ricostruito, sono divampate in un appartamento al secondo piano adibito a Bed&Breakfast, in via Leonardo da Vinci. I feriti sono i cinque occupanti del B&B, tutti soccorsi dal 118. Sono intervenuti anche Vigili del fuoco e Polizia, che procede. Le cause dell'incendio sarebbero accidentali, tuttavia la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. L'intera palazzina è stata evacuata e l'appartamento adibito a B&B dichiarato inagibile.